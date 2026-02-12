El Plan de Actuación de Turismo de Canarias prioriza la acción climática, los segmentos ‘premium’, bienestar y eventos, y la incorporación de la Inteligencia Artificial
Turismo de Canarias refuerza su estrategia hacia un modelo turístico regenerativo y participativo tras aprobar la actualización del Plan Estratégico Canarias Destino y el Plan de Actuación 2026, dotado con 48,3 millones de euros.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, destacó que el objetivo es equilibrar competitividad, sostenibilidad y bienestar social en un contexto de crecimiento global del turismo y de viajeros cada vez más conscientes del impacto ambiental y social.
Acción climática
Entre las prioridades figura la acción climática, con casi cinco millones de euros destinados al programa RegNext para impulsar proyectos de regeneración ambiental y social mediante colaboración público-privada.
El plan concentra el 62% del presupuesto en comunicación y gestión de la experiencia, con especial foco en los segmentos ‘premium’, bienestar y eventos. También refuerza la digitalización (4,6 millones) y la Inteligencia Artificial como palanca de competitividad, además de destinar fondos a fidelización, inteligencia turística y conectividad aérea.