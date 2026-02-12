El Plan de Actuación de Turismo de Canarias prioriza la acción climática, los segmentos ‘premium’, bienestar y eventos, y la incorporación de la Inteligencia Artificial

Turismo de Canarias impulsa su modelo regenerativo con 48,3 millones para 2026. Gobierno de Canarias

Turismo de Canarias refuerza su estrategia hacia un modelo turístico regenerativo y participativo tras aprobar la actualización del Plan Estratégico Canarias Destino y el Plan de Actuación 2026, dotado con 48,3 millones de euros.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, destacó que el objetivo es equilibrar competitividad, sostenibilidad y bienestar social en un contexto de crecimiento global del turismo y de viajeros cada vez más conscientes del impacto ambiental y social.

Acción climática

Entre las prioridades figura la acción climática, con casi cinco millones de euros destinados al programa RegNext para impulsar proyectos de regeneración ambiental y social mediante colaboración público-privada.

El plan concentra el 62% del presupuesto en comunicación y gestión de la experiencia, con especial foco en los segmentos ‘premium’, bienestar y eventos. También refuerza la digitalización (4,6 millones) y la Inteligencia Artificial como palanca de competitividad, además de destinar fondos a fidelización, inteligencia turística y conectividad aérea.