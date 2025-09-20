Desde que comenzaron los patrocinios en 2021 hasta el mes de octubre de 2025, Turismo de Islas Canarias ha destinado 44,4 millones de euros

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Turismo de Islas Canarias, destinará 6,5 millones de euros –6 millones de euros para las entidades privadas y 500.000 euros para las públicas–, procedentes de fondos propios, para patrocinar eventos con interés turístico en las islas que tengan un «mayor retorno publicitario, así como más calidad y sostenibilidad».

El proceso de selección de eventos susceptibles de ser patrocinados en 2026 se ha publicado esta semana. Según informó la Consejería regional de Turismo en nota de prensa.

La consejera regional de Turismo y Empleo, Jéssica de León, señaló que el apoyo a los eventos «permite generar una mayor proyección y optimización de la marca Islas Canarias al consolidar la imagen de un destino que va más allá del sol y playa, que ha logrado crear y mantener una atractiva» agenda de actividades del máximo nivel, de la que indicó que se benefician tanto residentes como turistas.

De León también consideró que con los patrocinios se logra la sostenibilidad social y económica que priorizan, ya que «casi todos los eventos están organizados por entidades privadas«, de tal forma que apuntó que se apoya económicamente al sector, se fomenta la creación de empleo y se distribuyen los beneficios entre las ocho islas.

Desde que comenzaron los patrocinios en 2021 hasta el mes de octubre de 2025, Turismo de Islas Canarias ha destinado 44,4 millones de euros a los actos organizados por entidades privadas.

Todo ello, sumado a los 220,3 millones de euros de los promotores, señaló que han generado una inversión cercana a los 265 millones de euros para «hacer realidad una variada y completa» agenda de actividades.

Asimismo en dicho periodo se han presentado 1.726 solicitudes, de las que se han concedido 786 con un importe total de 289,2 millones de euros. Además, cuyo patrocinio se han beneficiado 566 entidades.

En lo que respecto a 2025, entre abril y octubre se ejecutaron patrocinios por valor de 9,5 millones de euros. En concreto, de los que 8,9 millones han sido para eventos organizados por entidades privadas. Del mismo modo, casi 645.000 euros para actos de entidades públicas. En estos siete meses se han presentado 192 solicitudes, de las que 125 han salido adelante.