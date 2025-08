La cadena de televisión pública culmina julio de 2025 con un 6,3% de cuota de pantalla, su mejor registro en once años, y una media de 14.000 espectadores, consolidando su crecimiento

El mes, marcado por la cobertura de varias fiestas populares de gran arraigo en el Archipiélago, reafirma a la cadena como la que más crece en Canarias

Televisión Canaria ha cerrado el mes de julio de 2025 con un balance excepcional, alcanzando un 6,3% de cuota de pantalla y una media de 14.000 espectadores. Estas cifras no solo representan un notable crecimiento, sino que marcan un hito significativo para la cadena autonómica, al registrar su mejor cuota de pantalla en julio de los últimos once años, no superada desde 2014, cuando alcanzó un 6,8%.

El mes de julio en Televisión Canaria se caracterizó por el cierre de temporada de la mayoría de sus programas de entretenimiento, coincidiendo además con la celebración de importantes fiestas populares de gran arraigo en el Archipiélago. La cadena se volcó en la cobertura de eventos como las Fiestas de la Virgen del Carmen en las dos islas capitalinas, la Bajada de la Virgen de los Reyes en El Hierro, la Bajada de la Virgen de las Nieves en La Palma, así como otras romerías.

El compromiso de Televisión Canaria con la información y el entretenimiento local se refleja en el seguimiento masivo de los canarios. Durante julio, un total de 1.175.000 espectadores únicos sintonizaron la cadena en algún momento, lo que representa un 53,7% de la población del Archipiélago. Diariamente, una media de 322.000 canarios eligieron Televisión Canaria para informarse y entretenerse.

Imágenes de las coberturas realizadas por TVC en diferentes fiestas populares de Canarias.

Crecimiento constante y posición en el ranking

Estos resultados consolidan una tendencia de crecimiento ascendente. Respecto al pasado mes de junio, la cadena experimentó un aumento del 0,8% en cuota de pantalla y sumó 1.000 espectadores de media, pasando de un 5,5% y 13.000 espectadores. La comparación con respecto al año pasado es aún más notable, con un crecimiento del +2,5% en cuota de pantalla y +4.000 espectadores de media frente a julio de 2024 (3,8% y 10.000 espectadores).

Televisión Canaria queda como la única cadena generalista que suma audiencia en julio cerrando el mes como la que más crece en Canarias. Este logro subraya la preferencia de los canarios por una programación cercana y de calidad, que refleja su identidad y sus intereses. Además, reafirma la estrategia de la cadena y su compromiso con la audiencia canaria.

Liderazgo histórico en las Fiestas Lustrales de La Palma

Dentro de las Fiestas Lustrales de la Isla Bonita, cabe destacar que Televisión Canaria logró un hito de audiencia con la retransmisión histórica de la «Danza de los Enanos» el pasado 10 de julio. Este evento capturó la atención de la audiencia, convirtiendo en líder en Canarias a TVC con un 17% de cuota de pantalla y una media de 76.000 espectadores, demostrando la conexión profunda de la cadena con la cultura y las tradiciones isleñas.