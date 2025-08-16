A partir de las 15:20 horas, ofrece una doble dosis de romance protagonizada por estrellas de Hollywood como Diane Lane, Richard Gere, Sandra Bullock y Hugh Grant

Fotograma de ‘Noches de tormenta’, interpretada por Richard Gere y Diane Lane.

Este domingo 17 de agosto, Televisión Canaria se convierte en el escenario de dos historias que demuestran que el amor puede surgir en los momentos más inesperados. A partir de las 15:20 horas, la tarde de cine arranca con el drama romántico ‘Noches de tormenta’, seguido a las 17:00 horas por la divertida comedia ‘Amor con preaviso’.

‘Noches de tormenta’ (15:20 horas)

La jornada comienza con ‘Noches de tormenta’ (Nights in Rodanthe), una película de 2008 protagonizada por la icónica pareja de Hollywood Richard Gere y Diane Lane, quienes ya habían cautivado al público en las aclamadas ‘Infiel’ y ‘Cotton Club’. Basada en la novela homónima de Nicholas Sparks, la película nos presenta a Adrienne Willis (Lane), una mujer que se refugia en una pequeña posada en la costa de Carolina del Norte para reflexionar sobre su complicada vida.

Justo cuando una gran tormenta se aproxima, llega a la posada el doctor Paul Flanner (Gere), un hombre que, al igual que Adrienne, busca respuestas y redención. La fuerza de la naturaleza los obliga a convivir, y la vulnerabilidad compartida da paso a una conexión profunda y sanadora que cambiará sus vidas para siempre. La belleza de los paisajes costeros y la química palpable entre sus protagonistas hacen de esta cinta un viaje emocional inolvidable.

Fotogramas de ‘Noches de tormenta’.

‘Amor con preaviso’ (17:00 horas)

A continuación, a las 17:00 horas, llega el turno de la pareja formada por Sandra Bullock y Hugh Grant en ‘Amor con preaviso’ (Two Weeks Notice), un film de 2002. Bullock interpreta a Lucy Kelson, una brillante abogada de gran corazón que trabaja como asesora personal del encantador pero irresponsable millonario George Wade (Grant).

Lucy se convierte en la niñera, la conciencia y la mano derecha de George, hasta el punto de que su vida personal y su salud se resienten. Harta del egoísmo de su jefe, Lucy le presenta su preaviso de dos semanas, con la condición de que encuentre una sustituta. Pero cuando George la ve marchar, se da cuenta de lo mucho que la echa de menos. La película es una muestra perfecta de la química cómica entre Bullock y Grant, en la que se desarrolla una historia de amor a fuego lento, llena de diálogos ingeniosos y situaciones hilarantes.