El Costa Adeje Tenerife encara la recta final de la pretemporada con dos amistosos frente al Deportivo de La Coruña y al Dux Logroño, en directo en Televisión Canaria y sus medios digitales

El representante del fútbol canario en La Liga F Moeve, el Costa Adeje Tenerife, que esta temporada comenzará a lucir el escudo del CD Tenerife en su camiseta, disputará dos emocionantes encuentros de pretemporada ante rivales de su categoría ante las cámaras de Televisión Canaria.

El primero de ellos será el sábado 16 de agosto, desde el estadio de Los Cuartos en La Orotava, donde el conjunto tinerfeño se medirá al Deportivo de La Coruña en busca del Trofeo Teide. El balón rodará a partir de las 20:00 horas. Una semana más tarde, la cadena autonómica ofrecerá en directo desde tierras riojanas el último ensayo del equipo antes del arranque liguero, frente al Dux Logroño.

Ambos encuentros podrán seguirse por los distintos canales del RTVC con la narración de Joaquín González y los comentarios técnicos de la entrenadora Tamara Blasco.