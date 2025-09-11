Este viernes 12 de septiembre, desde las 19:00 horas, el canal público retransmite la Bajada del Cristo de Telde, uno de los actos religiosos más emblemáticos y multitudinarios de Gran Canaria

El municipio grancanario de Telde vive este viernes, 12 de septiembre, la Bajada de la imagen del Santo Cristo, el acto central de las Fiestas del Santo Cristo de Teldey una de las celebraciones religiosas más emblemáticas de la isla.

Por tercer año consecutivo, Televisión Canaria ofrecerá en directo, desde las 19:00 horas, la santa misa y posterior bajada de la Imagen desde la hornacina en el Altar Mayor hasta el prebisterio de la Basílica Menor de San Juan Bautista, epicentro de la celebración y templo que custodia la venerada imagen.

La narración estará a cargo del periodista y locutor Javier Granados, acompañado por los comentarios de Pedro Armas, licenciado en Teología y colaborador habitual de RadioTelevisión Canaria.

La señal de Televisión Canaria podrá seguirse también desde la web de RTVC, el canal de YouTube y las redes sociales del grupo, que ampliarán la cobertura informativa durante toda la jornada.

Con esta retransmisión, la cadena autonómica acerca a todos los hogares del Archipiélago, y de todo el mundo a través de sus plataformas digitales, un acontecimiento cargado de historia y devoción, reafirmando su compromiso con la difusión de las tradiciones y la cultura popular de Canarias.