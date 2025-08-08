Este sábado, Televisión Canaria refresca la sobremesa con dos entrañables comedias para disfrutar en familia

Televisión Canaria continúa refrescando las tardes de verano con la emisión de películas para todos los gustos. Este sábado, justo después del Telenoticias 1, el canal público propone una sobremesa cinéfila con la emisión de dos entrañables comedias para disfrutar en familia.

A las 15:15 horas, se emite ‘Esto es la guerra‘, una comedia romántica con tintes de acción protagonizada por Reese Witherspoon, Chris Pine y Tom Hardy. Dos agentes de la CIA (Chris Pine y Tom Hardy), amigos de toda la vida, descubren que están saliendo con la misma mujer (Reese Witherspoon). Lo que empieza como una coincidencia romántica se convierte en una batalla de proporciones épicas que pondrá en jaque a la ciudad de Nueva York.

Para seguir con el humor y la comedia ligera, a continuación, a las 17:15 horas, llega ‘Un cabaret en la campiña’, una tragicomedia francesa basada en hechos reales que narra. Dirigida por Jean-Pierre Amérisla, narra creación del primer cabaret francés ubicado en el campo.

La historia gira en torno a David, un joven granjero que decide montar un cabaret en su finca para salvarla de la ruina. Aunque su familia no se lo pone fácil, él está convencido de que con música, espectáculo y productos locales, puede reinventar su vida y su negocio