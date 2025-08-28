ES NOTICIA

Directo
InicioCorporativa

Televisión Canaria emite este domingo el debut liguero del CD Tenerife ante el CD Guadalajara

Gabinete de Prensa
Gabinete de Prensa

El primero de los veinte partidos del CD Tenerife que ofrecerá el canal público en abierto durante la temporada 2025-2026 de la Primera Federación Versus e-Learning

El debut liguero del CD Tenerife en la Primera Federación ante el CD Guadalajara podrá seguirse en directo este domingo a través de Televisión Canaria, desde las 18:05 horas con la previa y a las 18:15 horas con el inicio del encuentro. La retransmisión estará disponible igualmente en la web rtvc.es y en dispositivos móviles, con geobloqueo limitado al ámbito territorial de Canarias.

Fruto del acuerdo alcanzado entre RTVC y la RFEF, la cadena pública ofrecerá esta temporada hasta 20 partidos del conjunto blanquiazul en la liga Primera Federación Versus e-Learning, tanto en el Heliodoro Rodríguez López como a domicilio.

El choque, correspondiente a la primera jornada, contará con la narración de Dani Álvarez y los comentarios de Juanma Bethencourt, que acercarán a la audiencia todos los detalles del estreno liguero del conjunto blanquiazul.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Las Palmas de Gran Canaria incrementa en un 42% el contrato de mantenimiento de instalaciones deportivas

La Guardia Civil patrulla las islas con agentes de diversos países

Canarias aumentará un 42 % las plazas públicas para niños de 0 a 3 años

La Laguna lanza la nueva edición de Bonos Fomento al Comercio Local

Detenida en Corralejo una pareja acusada de varios robos con fuerza

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025