El primero de los veinte partidos del CD Tenerife que ofrecerá el canal público en abierto durante la temporada 2025-2026 de la Primera Federación Versus e-Learning

El debut liguero del CD Tenerife en la Primera Federación ante el CD Guadalajara podrá seguirse en directo este domingo a través de Televisión Canaria, desde las 18:05 horas con la previa y a las 18:15 horas con el inicio del encuentro. La retransmisión estará disponible igualmente en la web rtvc.es y en dispositivos móviles, con geobloqueo limitado al ámbito territorial de Canarias.

Fruto del acuerdo alcanzado entre RTVC y la RFEF, la cadena pública ofrecerá esta temporada hasta 20 partidos del conjunto blanquiazul en la liga Primera Federación Versus e-Learning, tanto en el Heliodoro Rodríguez López como a domicilio.

El choque, correspondiente a la primera jornada, contará con la narración de Dani Álvarez y los comentarios de Juanma Bethencourt, que acercarán a la audiencia todos los detalles del estreno liguero del conjunto blanquiazul.