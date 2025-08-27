El canal público y la RFEF han alcanzado un acuerdo para la retransmisión en abierto de 20 partidos del cuadro tinerfeño durante la temporada 2025-2026

El Ente Público Radio Televisión Canaria y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han alcanzado un acuerdo para ofrecer en abierto un total de 20 partidos del CD Tenerife durante la temporada 2025-2026 de la liga Primera Federación Versus e-Learning.

La administradora general de RTVC, María Méndez, adelantó este miércoles que, de los 20 partidos, 13 serán fuera de las Islas y 7, en casa: «Después de una intensa negociación con la RFEF, hemos llegado a un acuerdo a través del cual Televisión Canaria emitirá 20 partidos del Club Deportivo Tenerife de la temporada 2025/26 (…) «una temporada que esperamos que sea la del ascenso de ambos equipos canarios en sus respectivas categorías».

En virtud de este convenio, el canal público emitirá en directo los encuentros seleccionados a través de su señal de televisión y radio, así como en la web rtvc.es y dispositivos móviles, con la condición de aplicar un geobloqueo restringido al ámbito territorial de Canarias. Además, el acuerdo contempla la disponibilidad de estos contenidos para la futura plataforma OTT de Televisión Canaria desde el momento en que inicie su actividad.

Apuesta por el deporte

Este acuerdo se suma al ya alcanzado por Televisión Canaria y Grup Mediapro para la emisión en abierto de doce encuentros de la UD Las Palmas durante la temporada 2025-2026 de LaLiga Hypermotion, consolidando así la apuesta de la cadena pública por acercar el mejor fútbol de las Islas a todos los hogares canarios.

El canal público se volcará con las retransmisiones, que incluirán especiales antes y después de los partidos, con comentarias de la cadena, entrevistas e información actualizada minuto a minuto en web y redes sociales. Televisión Canaria refuerza así su compromiso con el deporte del Archipiélago, acercando a las aficiones la emoción de los encuentros de sus equipos de referencia.

