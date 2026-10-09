El canal público ofrece este sábado, a las 23:50 horas, un programa especial dedicado a la 37.ª edición del festival, enmarcado en las Fiestas del Pino de Teror

Televisión Canaria emite este sábado 10 de octubre, a las 23:50 horas, un programa especial con los mejores momentos de la 37.ª edición del Encuentro de Música Popular Teresa de Bolívar, celebrado los pasados 11 y 12 de septiembre en Teror, en el marco de las Fiestas del Pino. A partir del domingo 11 de octubre, el programa estará también disponible en Canarias Play, la plataforma gratuita de contenidos digitales de Radio Televisión Canaria.

Un año más, el canal público acerca a los espectadores este encuentro de música popular, que cada septiembre reúne en la Villa Mariana a artistas de Canarias y América Latina y que se ha convertido en una cita habitual de la programación cultural de la cadena.

Alba Socorro será la encargada de conducir este recorrido musical, en el que conversará con los músicos Joaquín Sánchez y Adán Moreno y sus ‘Sonidos Migrantes’, la cantautora colombo-irlandesa Katie James, el grupo Contraventura y la cantante y compositora mexicana Lila Downs, una de las voces más reconocidas de la música latinoamericana.

El programa recordará además la segunda edición de la Romería del Timple, que recorrió la calle Real de Teror al ritmo de temas populares canarios y llenó de música el casco de la Villa Mariana, con el timple como protagonista.

Con este especial, disponible a partir del domingo en Canarias Play, Radio Televisión Canaria vuelve a acercar al público una celebración que continúa tendiendo puentes entre Canarias y América a través de la músicas tradicionales y lo sonidos más actuales.

Cómo descargar Canarias Play

La plataforma gratuita Canarias Play está disponible para dispositivos Android, a través de Google Play, y para dispositivos iOS, mediante la App Store de Apple. También se puede acceder directamente a sus contenidos desde la página web oficial de Canarias Play.

La aplicación ofrece un amplio catálogo de producciones audiovisuales canarias, que incluye cine, documentales y docuficción, además de programas a la carta y emisiones en directo de Televisión Canaria y La Radio Canaria.