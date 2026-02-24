Este jueves 26 de febrero, a las 23:55 horas, la cadena pública lanza su nuevo espacio cultural dedicado a la creación artística en Canarias

Televisión Canaria estrena este jueves 26 de febrero, a las 23:55 horas, ‘Scroll’, un nuevo espacio cultural que invita a reflexionar sobre la creación artística en Canarias y su conexión con los grandes debates sociales de nuestro tiempo.

Heredera de ‘Cronos’, el programa que repasaba semanalmente la actualidad cultural de las Islas, esta nueva propuesta amplía el foco y trasciende la agenda inmediata para abordar “temas más amplios, que tienen que ver con la conversación pública, pero siempre desde el punto de vista de la cultura y la creación artística”, explica el director de ambos formatos, Gustavo Gil.

Estructurada en ocho capítulos temáticos, ‘Scroll’ profundiza en cuestiones como la emoción en el arte, la tradición, el territorio, la sostenibilidad, el impacto de la tecnología o el poder de la imagen en la era digital.

A través de un formato que combina documental, entrevista y ensayo visual, la serie reúne a artistas, cineastas, músicos, arquitectos, fotógrafos y creadores de distintas disciplinas para ofrecer una mirada plural y contemporánea sobre la cultura del Archipiélago.

«Apostamos por un formato sin presentador por varios motivos: por producción, pero sobre todo por la construcción del relato. Intentamos darle prioridad siempre a los creadores, a los gestores culturales y a los protagonistas del mundo artístico canario”, señala Gil.

En esa línea, subraya que la intervención del equipo es mínima en pantalla, “únicamente en la preproducción y en la elección de los temas y los protagonistas. En el desarrollo del capítulo intentamos darles libertad y utilizamos únicamente una voz en off que abre cada entrega, presenta a los participantes y actúa como hilo conductor entre unas historias y otras”, subraya Gil.

El arte como elemento de conexión humana

En la era de lo efímero y digital, seguimos reclamando al arte que nos cuente algo nuevo sobre la condición humana. Bajo el título «¿Nos conmueve el arte» el primer capítulo trata de responder este jueves a cuestiones cómo ¿Qué es arte y qué no en plena era de la IA? ¿Aquello que nos conmueve, nos produce placer estético y amplía nuestro conocimiento es arte?

Una reflexión que contará con la participación de creadores como la compañía teatral Anartistas, la chef y emprendedora Ana Ojeda, la artista visual Zosomonher y la bailarina y coreógrafa Paula Quintana.

Una mirada al universo creativo en Canarias

A lo largo de la temporada, ‘Scroll’ contará además con reconocidos creadores y profesionales de distintas disciplinas como Violeta Vargas, OM Domínguez, Cristina Mahelo, Manolo González, Carmen Fumero, Yon Bengoechea, María Rodríguez Cadenas, Pablo Borges, Davi Kabaro, Javier Viera, Dalia de la Rosa, Carlos Nicanor, Laura Mesa Lima, Iker Muro (Murone), Oliver Berhman, Marco Alom, Dailo Barco o el fotoperiodista Ángel Medina, entre otros.

Con una cuidada línea estética y una narrativa coherente y envolvente, ‘Scroll’ abre una ventana para pensar, sentir y mirar con mayor profundidad el mundo creativo de Canarias.

“Scroll tiene un punto irónico. Es el gesto cotidiano de deslizar el dedo en el móvil, pero también representa la búsqueda constante, tanto del creador como del espectador, que intenta encontrar algo que le interpele”, concluye Gil.





