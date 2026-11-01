Tablas en el duelo estelar de la segunda jornada de la Liga Cabildo Insular de Gran Canaria en el estreno de la sexta temporada de Terrero y Gloria

Unión Gáldar Ybarra, vigente campeón de la Primera Categoría de la Liga Cabildo de Gran Canaria de lucha canaria, se enfrentaron este sábado al histórico CL Adargoma, que regresa a la máxima categoría, en el Terreno Municipal de Gáldar.

El Terrero Municipal de Gáldar acogió este fin de semana el duelo estrella de la segunda jornada de la Liga Cabildo Insular de Gran Canaria, marcando además el pistoletazo de salida de la sexta temporada del programa Terrero y Gloria de Televisión Canaria.

El Unión Gáldar se estrena esta temporada ante su afición en la defensa del título con el puntal A Alberto Zamora que cumple su segunda temporada a frente de la escuadra norteña y quiere seguir haciendo historia para su equipo.

Enfrente estuvo Miguel Hernández, ‘El Majorero’, puntal A que dejó este verano su larga etapa en el Saladar de Fuerteventura para regresar a casa doce años después y volver al CL Adargoma, del barrio San José, en la capital grancanaria.

Un duelo de máxima tensión resuelto al límite

CL Unión Gáldar vs CL Adargoma en RTVC

El choque cumplió con creces las expectativas generadas en torno a los nuevos proyectos de ambos clubes. Con las gradas registrando una gran entrada de público, la tensión y los nervios se palpaban tanto en la arena como en la grada, donde familiares y aficionados vivieron los compases finales con el corazón en un puño.

La emoción se prolongó hasta los instantes decisivos del encuentro. En el tramo final, con el tiempo agotándose por debajo de los cincuenta segundos y tras un intenso intercambio de fuerzas y amonestaciones por pasividad, se llegó al desenlace de la última agarrada entre Kiki Ojeda y el destacado Alejandro Mendoza.

A pesar de los intentos de ambos bandos por romper el empate definitivo sobre la bocina, el crono expiró sin que ninguno lograra derribar a su oponente.

Reparto de puntos y máxima igualdad

El definitivo empate final selló un reparto de puntos que refleja la enorme competitividad e igualdad que augura esta nueva temporada en la isla. Con este resultado, el Adargoma suma su segundo empate consecutivo en este arranque de categoría, situándose con cuatro puntos en la tabla junto a equipos como el propio Gáldar, el Almogarán y el Castro Morales, conformando un apasionante triple empate en la zona noble.

Dónde ver la luchada:

La lucha canaria regresó a la parrilla de Televisión Canaria este 31 de octubre desde Gáldar, con la retransmisión en directo del encuentro a las 19:45 horas en Canarias Play, en el portal www.rtvc.es y en el canal de Deportes de TVC en YouTube.

También este domingo 1 de noviembre, a las 18:00 horas, se emite el encuentro por la TDT, bajo la dirección de Willy Rodríguez Calero y con los mejores colaboradores de la actualidad de la lucha.