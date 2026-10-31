El vigente campeón de la Primera Categoría de la Liga Cabildo de Gran Canaria, el Unión Gáldar Ybarra, se enfrenta este sábado al CL Adargoma, que regresa a la máxima categoría

Unión Gáldar Ybarra, vigente campeón de la Primera Categoría de la Liga Cabildo de Gran Canaria de lucha canaria, se enfrenta al histórico CL Adargoma, que regresa a la máxima categoría, este sábado, a partir de las 19:45 horas, en el Terreno Municipal de Gáldar.

El Unión Gáldar se estrena esta temporada ante su afición en la defensa del título con el puntal A Alberto Zamora que cumple su segunda temporada a frente de la escuadra norteña y quiere seguir haciendo historia para su equipo.

Enfrente estará Miguel Hernández, ‘El Majorero’, puntal A que dejó este verano su larga etapa en el Saladar de Fuerteventura para regresar a casa doce años después y volver al CL Adargoma, del barrio San José, en la capital grancanaria.

Dónde ver la luchada:

La lucha canaria regresa a la parrilla de Televisión Canaria este 31 de octubre desde Gáldar, con la retransmisión en directo del encuentro a las 19:45 horas en Canarias Play, en el portal www.rtvc.es y en el canal de Deportes de TVC en YouTube.

Al día siguiente, el domingo 1 de noviembre, a las 18:00 horas, se emitirá el encuentro por la TDT, bajo la dirección de Willy Rodríguez Calero y con los mejores colaboradores de la actualidad de la lucha.