La UCRIF suma 2.291 detenidos por favorecimiento de inmigración irregular y documentación falsa

La UCRIF de la Policía ha realizado 38 operaciones desde 2021 contra redes vinculadas a la inmigración irregular y el uso de documentación falsa

La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), que forma parte de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, suma desde 2021 un total de 38 operaciones con un resultado de 2.291 detenidos por favorecer la inmigración irregular y usar documentación falsa.

El dato figura en una respuesta parlamentaria del Gobierno, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el PP reclamaba información sobre el número de denuncias registradas por la Administración del Estado relacionadas con falsedad documental, empadronamientos fraudulentos o certificados falsos vinculados a procedimientos de extranjería.

Desde el Ministerio del Interior han contestado que, en el marco de sus competencias, el Sistema Estadístico de Criminalidad no dispone de variables que permitan ofrecer datos concretos sobre empadronamientos fraudulentos o denuncias de falsedad documental en los procedimientos de extranjería, «sin que ello signifique que tales delitos se persigan cuando son conocidos».

Además, Interior ha recordado que dentro de la UCRIF se ha creado la Oficina Central de Operativa Documental conocida con el nombre Punto Atenas, dedicada a apoyar técnicamente en la verificación de documentos de identidad o de viaje a los servicios operativos de cualquier corporación policial o migratoria española y extranjera.

Balance del punto y de la red Atenas

La labor del Punto Atenas ha dejado un balance entre 2022 y 2025 de 38.503 documentos verificados; 11.700 documentos fraudulentos detectados; 6.413 personas detenidas; 691 notas de inteligencia elaboradas; 123 ‘Red Notices’ sobre fugitivos de Interpol localizados; y 7.619 informes técnicos emitidos.

En este sentido, el Gobierno también se ha remitido a la creación de la Red Atenas con Iberoamérica, que tiene como objetivo impedir la llegada a España de migrantes por vía aérea usando documentos falsos.

Esta red con Iberoamérica deja un balance entre 2024 –cuando se creó– y 2025 de 1.185 consultas; detección de 218 documentos fraudulentos; 60 detenidos; 127 interceptados; nueve fugitivos y 60 notas informativas elaboradas.