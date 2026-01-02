Estanislau Pedrola llega en calidad de cedido a la UD Las Palmas y se convierte en el segundo fichaje invernal del equipo

La UD Las Palmas ha confirmado de forma oficial la incorporación del extremo catalán Estanislau Pedrola. Figura como el segundo fichaje en el mercado invernal, y el futbolista será presentado al término del entrenamiento de este viernes.

La UD Las Palmas confirma la incorporación de Pedrola

Como avanzó en la noche del pasado martes el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, el extremo llega cedido por la Sampdoria de Génova hasta el próximo 30 de junio. El jugador nació hace 22 años en Cambrils (Tarragona).

Trayectoria

Pedrola se formó en las categorías inferiores del RCD Espanyol, el Reus y el FC Barcelona. Con el filial azulgrana disputó 30 partidos. También llegó a debutar con el primer equipo. En la temporada 2023-2024 fue cedido a la Sampdoria y posteriormente traspasado. En febrero de 2025, el club lo cedió al Bolonia.

La UD Las Palmas destaca que ha incorporado a un extremo vertical. Resalta su gran velocidad y su capacidad en el uno contra uno. El club también subraya su habilidad y su potencia.