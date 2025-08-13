El presidente de la entidad amarilla ha anunciado que el club solo está a la espera del documento firmado para poder anunciarlo de forma oficial para la temporada 2025-2026, y presentarlo este jueves, una vez supere el reconocimiento médico

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha confirmado este miércoles la llegada al equipo amarillo del delantero serbio Milos Lukovic, cedido por el Racing Club de Estrasburgo, equipo de la Ligue 1 francesa, hasta el próximo 30 de junio de 2026.

La UD Las Palmas confirma que el serbio Lukovic ya se encuentra en Gran Canaria / LIGUE1

El máximo dirigente del conjunto isleño ha avanzado que el futbolista ya se encuentra en Gran Canaria, y el club solo está a la espera de recibir un documento firmado para poder anunciarlo de forma oficial como nuevo refuerzo para la temporada 2025-2026, y presentarlo probablemente este jueves, una vez supere el reconocimiento médico.

Durante la tradicional visita de la plantilla a la Virgen del Pino en el municipio grancanario de Teror, Ramírez también ha adelantado que los trámites burocráticos podrían impedir que el delantero serbio esté disponible el próximo domingo para el estreno del conjunto amarillo en LaLiga Hypermotion 2025-2026, ante el FC Andorra en el Estadio de Gran Canaria.

UD Las Palmas inscribirá esta semana los fichajes

Lukovic, de 19 años, es internacional con su país en categorías inferiores y empezó su carrera en el IMT Novi Beograd, con el que logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol serbio tras marcar 16 goles en 37 partidos.

El Estrasburgo lo fichó en 2024, aunque en el conjunto galo solo jugó dos encuentros, y se cedió posteriormente al Heerenveen de Países Bajos, con el que disputó catorce partidos, en los que anotó tres goles.

Por otro lado, Ramírez ha dicho que durante lo que resta de esta semana tratarán de inscribir en LaLiga todos los fichajes realizados -hasta ahora solo se han formalizado las inscripciones de Edward Cedeño y de Sergio Barcia-, para que puedan comenzar la temporada a las órdenes del asturiano Luis García.

Lukovic es la undécima incorporación del equipo amarillo tras los guardametas Adrián Suárez y José Antonio Caro; los defensas Sergio Barcia y Cristian Gutiérrez; los centrocampistas Adam Arvelo, Edward Cedeño, Lorenzo Amatucci y Jonathan Viera; y los atacantes Jeremía Recoba y Jesé Rodríguez.