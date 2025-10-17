La UD Las Palmas sufre una plaga de lesiones

El conjunto amarillo atraviesa un momento complicado con numerosas lesiones de peso, entre ellas las de Viera, Jesé y Sandro Ramírez

Imagen de Recoba durante un partido de esta temporada

La Unión Deportiva Las Palmas atraviesa uno de los momentos más difíciles de la temporada debido a una preocupante plaga de lesiones que deja al equipo mermado. La más grave es la del uruguayo Recoba, uno de los fichajes más esperados del último mercado, quien estará seis meses de baja tras sufrir una rotura del ligamento cruzado en el partido frente al Granada.

A la lesión de Recoba se suman las ausencias de Jonathan Viera y Jesé Rodríguez, ambos con dolencias musculares que los mantendrán fuera de los terrenos de juego al menos un mes. Por su parte, Mika continúa sin recuperarse completamente de su problema físico y todo apunta a que será baja para el próximo encuentro ante el Eibar.

El panorama se complica aún más con la situación de Sandro Ramírez, quien todavía no ha debutado esta temporada. El delantero canario no disputa un partido oficial desde el pasado 18 de mayo ante el Leganés.

Otras lesiones durante la temporada

Durante la campaña, el conjunto amarillo también ha tenido que lidiar con las lesiones de jugadores importantes como Viti Rozada e Iván Gil, lo que ha obligado al técnico a realizar constantes ajustes en el once inicial.

El presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, expresó su preocupación por la situación que atraviesa el equipo: “estamos preocupados por las bajas que estamos teniendo. La dificultad es la baja de Recoba, que se va a perder al menos seis meses de competición. Tenemos una plantilla muy grande”, afirmó el máximo dirigente.