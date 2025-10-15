UD Las Palmas vs SD Eibar | J10 LaLiga Hypermotion

Las Palmas se enfrenta a la SD Eibar en el Estadio de Gran Canaria con el objetivo de seguir sumando de tres en casa

Miniatura UD Las Palmas – SD Eibar

El Estadio de Gran Canaria será escenario este domingo 19 de octubre, a las 20:00 horas (hora canaria), del enfrentamiento entre la UD Las Palmas y la SD Eibar, un duelo entre dos equipos con aspiraciones de estar en la parte alta de la tabla.

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al encuentro tras un empate sin goles en Los Cármenes ante el Granada, un resultado que mantiene su buena dinámica reciente: tres victorias, un empate y una sola derrota en los últimos cinco partidos. Entre esos triunfos destaca el 1-0 ante el Cádiz, actual líder de la categoría, en el Estadio de Gran Canaria.

Por su parte, el Eibar atraviesa un momento más irregular. El conjunto armero no gana desde el pasado 21 de septiembre, cuando se impuso a la Real Sociedad B. Desde entonces, ha sumado empates, el último de ellos 0-0 frente al Castellón, y sufre especialmente a domicilio, donde solo ha conseguido un punto en cuatro salidas.

Clasificación

En la clasificación, Las Palmas ocupa la quinta posición con 15 puntos, a tan solo uno de los puestos de ascenso directo que marca el Deportivo de La Coruña. En cambio, el Eibar se sitúa décimo con 12 puntos, tratando de no perder el tren de la zona alta.

Alineaciones

En el apartado de bajas, Las Palmas no podrá contar con jugadores clave. Jeremía Recoba se perderá prácticamente toda la temporada, mientras que Jesé y Jonathan Viera también estarán ausentes. La nota positiva la pone Mika Mármol, que podría volver a los terrenos de juego tras superar su lesión.

Minuto a minuto UD Las Palmas – SD Eibar

Sigue todas las novedades del encuentro entre la UD Las Palmas y la SD Eibar en directo.