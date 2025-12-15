UD Sanse vs CD Tenerife B | J16 Segunda Federación 25-26

UD Sanse vs CD Tenerife B. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 20 de diciembre. Partido correspondiente a la J16 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

UD Sanse y CD Tenerife B se enfrentan este sábado 20 de diciembre a partir de las 11:00 (hora canaria) en la Estadio Municipal José Luis de la Hoz – Matapiñonera. Partido correspondiente a la jornada 16 de la Segunda Federación.

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras no haber podido jugar el partido anterior ante el Rayo Vallecano B por la suspensión de este debido a la borrasca Emilia. El filial tinerfeño se encuentra a mitad de tabla del grupo V de la Segunda Federación, en novena posición.

Por su parte, el UD Sanse se encuentra en la segunda posición.

Posiciones en la clasificación de UD Sanse y CD Tenerife B

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 11ª posición con 20 puntos. En cambio, el UD Sanse ocupa la segunda posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre el UD Sanse y CD Tenerife B

El UD Sanse y CD Tenerife B se han enfrentado dos veces y en las dos ocasiones ha ganado el equipo local por 2-0. El equipo canario en sus últimos cinco partidos, ha ganado uno de ellos, habiendo empatado otro y perdido los otros tres. Por su parte, el equipo madrileño llega habiendo ganado dos de sus últimos cinto partidos y habiendo perdido los otros tres.

