Los secretarios generales de las federaciones estatales de UGT se reunirán este lunes con Pepe Álvarez para abordar una posible convocatoria de huelga

UGT estudia convocar una huelga general estatal. UGT

Los secretarios generales de las federaciones estatales se reunirán este lunes con el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, para analizar la situación y valorar una posible convocatoria de huelga general en todo el Estado.

El encuentro servirá para abordar las próximas movilizaciones y decidir si existen motivos para plantear una huelga general estatal.

La reunión se produce en un contexto de creciente tensión sindical y permitirá avanzar en la posición que adoptará UGT ante las próximas semanas.