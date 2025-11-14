Esta cátedra la dirigirán Jesús Pérez Morera y Manuel Poggio, expertos en la materia

https://youtu.be/3gfOIvWO8lU

La Universidad de La Laguna (ULL) suma a sus cátedras culturales una dedicada a las Fiestas Lustrales de La Palma. Esta estará dirigida por dos palmeros expertos en esta celebración, Jesús Pérez Morera y Manuel Poggio.

Según anunciaron desde esta universidad pública, se crea así un espacio académico destinado a la investigación, divulgación y promoción del patrimonio cultural, histórico y social asociado a la Bajada de la Virgen de Las Nieves.

“Es un paso importante también en ese expediente que también hemos iniciado en estas fiestas lustrales con la declaración de bien inmaterial, cultural, patrimonial por parte de la UNESCO de nuestras fiestas lustrales”, declaró Asier Antona, alcalde de Santa Cruz de La Palma.

La ULL presenta una nueva cátedra dedicada a las Fiestas Lustrales de La Palma. EFE/Luis G. Morera.

“Espero que podamos verlo con el mismo orgullo, con la misma satisfacción de la contribución de la Universidad de la Laguna desde el rigor metodológico, desde el rigor del conocimiento científico a ese logro colectivo”, afirmó Francisco García, rector de la ULL.