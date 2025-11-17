El presidente de la Audiencia de Cuentas presenta en comisión parlamentaria ambos informes, en los que detecta errores contables, documentación incompleta y amortizaciones sin detallar, aunque cumplen la normativa aplicable

La ULPG y ULL entregan sus cuentas con retraso e incumplimientos a la Audiencia de Cuentas de Canarias. Las universidades públicas canarias presentaron sus cuentas de 2021 a la Audiencia de Cuentas de Canarias fuera de plazo y con incumplimientos repetidos de ejercicios anteriores, aunque el organismo fiscalizador considera que en general cumplen la normativa contable aplicable.

La ULPG y ULL entregan sus cuentas con retraso e incumplimientos a la Audiencia de Cuentas de Canarias. EFE

El presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, ha presentado en comisión parlamentaria los dos informes de fiscalización de las universidades de 2021, en los que no se incluyen recomendaciones porque son en esencia las ya recogidas en informes anteriores y que serán objeto de un informe específico sobre el ejercicio 2024.

Entre las objeciones, Pacheco mencionó que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) no contabiliza correctamente 998.000 euros de pasivo financiero, lo que sobrevalora los fondos propios y la deuda a largo plazo. Por su parte, la Universidad de La Laguna no dispone en sus ingresos el detalle de los derechos reconocidos por matrícula, lo que impide la conciliación con la cuenta.

Además de subvenciones justificadas fuera de plazo, ninguna de las dos universidades dispone de un desglose detallado de amortización del inmovilizado material, lo que impide a la Audiencia de Cuentas pronunciarse sobre la valoración del patrimonio y las amortizaciones. En el caso de la ULL, el informe detalla que tiene compromisos con su personal en materia de jubilación no contabilizados ni cuantificados en el pasivo. Se refleja en ambos informes que hay incumplimientos generalizados de plazos y documentación incompleta sobre contratos, convenios y extractos.

Incumplimientos

Respecto a las entidades dependientes de las universidades, el informe indica que la Fundación General de la ULL no acredita la formulación de cuentas ni consta su aprobación por el Consejo Social. En el caso de las cuatro entidades dependientes de la ULPGC, todas aprueban las cuentas fuera de plazo, entre otras observaciones.

Pese a las «salvedades importantes», el presidente de la Audiencia de Cuentas indicó que las cuentas están conformes con la normativa contable aplicable.

Las deficiencias se repiten desde ejercicios anteriores y en concreto el del inmovilizado está presente desde 2008, aunque es un problema que aparece también en la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, porque «es un asunto que requiere dedicar muchos medios y disponer de un componente de valoración importante».

Para Pacheco, no es un problema de dejadez, «sino que se prioriza lo urgente y esto queda relegado».

En cuanto a las recomendaciones, el presidente de la Audiencia de Cuentas explicó que no se han incorporado en los informes de 2021 porque son las mismas de los años anteriores, por lo que se ha optado por establecer «un punto cero» en 2024 para llevarlas a cabo con una metodología nueva.