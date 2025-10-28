La institución se sumó al Manifiesto de apoyo a la candidatura

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se sumó este martes al Manifiesto de apoyo a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031.

Según la institución universitaria, este respaldo es vital para la ciudad, puesto que constituye una oportunidad excepcional para proyectar al exterior la riqueza y diversidad cultural de la capital grancanaria, así como su capacidad de diálogo, innovación y apertura al mundo.

Distintas disciplinas artísticas

El rector de la ULPGC, Lluís Serra, junto a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y al concejal de Cultura, Josué Íñiguez, suscribieron el manifiesto en un acto celebrado en el Rectorado durante esta mañana.

La alcaldesa destacó que este camino hacia la candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura “es un proceso colectivo y compartido, en el que toda la corporación, la ciudad y todas las instituciones que han apoyado se implican.

La ULPGC apoya la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura. Imagen cedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Darias añadió que “la ULPGC es una de las principales instituciones de la ciudad, de la isla y de toda Canarias. Es una institución que nos da prestigio y nos prestigia, no solo por el conocimiento que se trabaja en sus aulas, sino también por su excelsa actividad cultural«.

Según un comunicado del Ayuntamiento de la capital grancanaria, la ULPGC ofrece una extensa agenda cultural que se desarrolla diariamente en todos sus campus, vinculada a distintas disciplinas artísticas: conferencias, exposiciones, danza, teatro y baile.

“En la ULPGC estamos convencidos de que la formación cultural es y debe ser compatible con la preparación profesional y la investigación”, culminó el rector de la universidad.