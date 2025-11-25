La universidad pública canaria reconoce el compromiso de las tres personalidades en diversos campos

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este martes el nombramiento de tres nuevos Doctores Honoris Causa: la Reina Sofía, el médico y actual presidente de la Universidad de Miami, el mexicano Julio Frenk y la fotoperiodista palestina Fátima Hassouna (a título póstumo).

La ULPGC otorga el doctorado honoris causa a la Reina Sofía, Julio Frenk y Fátima Hassouna. EFE

El nombramiento de la Reina Sofía como Doctora Honoris Causa se debe al “reconocimiento a su inquebrantable y extraordinario apoyo a iniciativas sociales, asistenciales y humanitarias, así como por su firme compromiso con la cultura, la ciencia y la educación”.

Un científico en favor de la salud pública

La concesión del doctorado Honoris Causa a Julio Frenk Mora se aprueba “en reconocimiento a sus contribuciones al ámbito de la salud pública y el desarrollo social a nivel global”, informa la universidad en un comunicado.

Por otro lado, la entidad educativa valora la estrecha relación de este científico con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la salud pública como ámbito de conocimiento.

La ULPGC nombra Doctor Honoris Causa al académico mexicano Julio Frenk / EFE

Formado como médico y cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México, es autor de más de 150 artículos de investigación, especialmente en el área de la salud pública, la educación médica y la política sanitaria.

Entre 2000 y 2006, ocupó el cargo de Ministro de Salud de México, y posteriormente ha sido Director de Análisis Estratégico de la Organización Mundial de la Salud y Decano de la Escuela de Salud Pública de Harvard, y actualmente es presidente de la Universidad de Miami.

Activista por la causa palestina

La concesión del Honoris Causa a la fotoperiodista y activista palestina Fátima Hassouna se produce como modo de “condenar sin matices el genocidio de la población civil de Gaza y visibilizar la violación flagrante de Israel contra los Derechos Humanos”.

A Fátima Hassouna la asesinaron en un bombardeo israelí sobre Gaza el 16 de abril de 2025 con apenas 26 años.

La activista retrató con su cámara la realidad en la Franja de Gaza y participó en un documental que mostraba su vida bajo el asedio y su esfuerzo por visibilizar, mediante los medios y las redes sociales, las atrocidades vividas en territorio palestino.