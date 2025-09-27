ES NOTICIA

‘Un asunto de honor’; aventura, romance y venganza en la Hungría del siglo XIX

Gabinete de Prensa
Este domingo, a las 17:30 horas, en Televisión Canaria

Televisión Canaria propone este domingo una cita con el mejor cine histórico con la emisión de ‘Un asunto de honor’ (Bet on Revenge, 2017), a partir de las 17:20 horas.

Dirigida por el húngaro Gábor Herendi, cuenta con un reparto encabezado por Ervin Nagy, Andrea Petrik y Tibor Gáspár. Herendi, nacido en 1960 en Hungría, es un reconocido director y guionista con una amplia trayectoria en la gran pantalla.

La historia sigue a Erno Blaskovich, un joven noble que, tras la Revolución Húngara de 1848, se ve arruinado y sin rumbo. Cuando parece que lo ha perdido todo, su vida da un giro con la aparición de Kincsem, un magnífico caballo de carreras que le permitirá redimirse, recuperar el amor y vengarse del hombre que asesinó a su padre

