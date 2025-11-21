Un aula de Tercer Ciclo de la ULPGC donde impartió clases toda su vida, llevará el nombre de José Miguel Pérez

Declaraciones de: Lluís Serra, Rector ULPGC y Manuel Ramírez Sánchez, Decano de Geografía e Historia ULPGC

Todos los doctorandos que se formen en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria recordarán desde este viernes, más aún si cabe, la figura de José Miguel Pérez.

Un aula de Tercer Ciclo en la institución donde impartió clases toda su vida, llevará su nombre. Con una placa se quiere homenajear al que fue también consejero de educación y vicepresidente del gobierno de Canarias que dejó huella por su capacidad de escuchar y construir a partir del consenso.