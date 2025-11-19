Cerca de 40 entidades públicas y privadas favorecen el contacto directo entre estudiantes de la ULPGC y entidades empleadoras

Informa: RTVC

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) celebra una nueva edición del Foro de Empleo. Bajo el lema ‘Enlázate al futuro’, la universidad celebra por primera vez este evento durante dos días consecutivos en dos de sus campus, llegando así a un mayor número de estudiantes.

Cerca de 40 empresas públicas y privadas participan en estas jornadas de puertas abiertas, cuyo objetivo principal es asistir al alumnado universitario de último curso en su búsqueda de empleo. Para ello, la ULPGC favorece el contacto directo entre estudiantes, titulados y entidades empleadoras con un evento dinámico y cercano.

Las entidades presentan su actividad, las oportunidades laborales que ofrecen y los perfiles que demandan. También se celebran minitalleres y charlas prácticas impartidas por la Fundación Universitaria de Las Palmas, para orientar al estudiantado sobre cómo mejorar sus competencias y habilidades en el proceso de búsqueda de empleo.