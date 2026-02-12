Un tráiler que estaba aparcado en la calle se desplazó hasta un muro y provocó la colisión que no ha dejado heridos

Un camón remolque impacta contra un muro y un vehículo en Santa Cruz de Tenerife. Imagen: RTVC

Un camión semiremolque ha impactado esta mañana sobre las 10:30 horas contra un muro y un vehículo en la subida del polígono de El Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife.

El accidente no ha dejado heridos y hasta el lugar se desplazaron Bomberos de Tenerife y efectivos de la Policía Local.

El semiremolque de la compañía »Boluda‘ estaba estacionado cuando se desplazó hasta el muro de enfrente e impactó. Aún se desconoce el problema que pudo ocurrir con los frenos del vehículo.

La vía permaneció cortada al paso de vehículos hasta el remolque del camión.