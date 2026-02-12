ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Un camión articulado impacta contra un muro y un vehículo en Santa Cruz de Tenerife

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Un tráiler que estaba aparcado en la calle se desplazó hasta un muro y provocó la colisión que no ha dejado heridos

Camión accidente El Mayorazgo
Un camón remolque impacta contra un muro y un vehículo en Santa Cruz de Tenerife. Imagen: RTVC

Un camión semiremolque ha impactado esta mañana sobre las 10:30 horas contra un muro y un vehículo en la subida del polígono de El Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife.

El accidente no ha dejado heridos y hasta el lugar se desplazaron Bomberos de Tenerife y efectivos de la Policía Local.

El semiremolque de la compañía »Boluda‘ estaba estacionado cuando se desplazó hasta el muro de enfrente e impactó. Aún se desconoce el problema que pudo ocurrir con los frenos del vehículo.

La vía permaneció cortada al paso de vehículos hasta el remolque del camión.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Detenidos los tres acusados de un robo contra un grupo de turistas en un mirador de Santiago del Teide

Jonathan Viera apela a la unidad para superar el momento delicado del equipo

Los aeropuertos canarios registraron 4,5 millones de pasajeros en enero

Lanzarote aprueba sus presupuestos para 2026 en un pleno de alta tensión política

CC y UxGC rubrican un acuerdo de confluencia nacionalista en Gran Canaria

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026