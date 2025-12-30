Su conductor y único ocupante se encontraba en buen estado a la llegada de las emergencias

Un vehículo impactó este mediodía contra una palmera en Playa Honda, en Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes).

Un coche impacta contra una palmera en Playa Honda, Lanzarote.

El accidente tuvo lugar sobre las 12.15 horas de este martes en la LZ-2, a la altura de Playa Honda, hasta donde se desplazaron agentes de la Policía Local, Guardia Civil y bomberos.

Una vez en el lugar, se comprobó que el vehículo estaba fuera de la vía, junto al camino de tierra que va paralelo a la LZ-2 y que su conductor y único ocupante estaba fuera del coche y recibiendo atención de los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que aparentemente se encontraba en buen estado.

Los efectivos de emergencias, tras llegada de la Guardia Civil de Tráfico, desconectaron la batería del coche y retiraron dos piedras del camino de tierra.



