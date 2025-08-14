Un coche se empotra contra una vivienda en Lanzarote

El coche, un turismo, terminó dentro de la vivienda de Lanzarote al salirse de la carretera y saltar sobre el muro exterior

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote tuvo que intervenir este miércoles a raíz de un accidente de tráfico ocurrido en la carretera LZ-2. Al llegar al lugar, se encontraron con que el coche se había empotrado contra una vivienda.

Un vehículo se sale de la vía en la LZ-2 y colisiona contra una vivienda en Lanzarote

Causas en investigación

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 activó el aviso tras recibir la alerta sobre una salida de vía en un tramo de la mencionada carretera. A la llegada de los efectivos de bomberos al lugar indicado, se constató que un turismo se había salido de la calzada por causas que aún se investigan, acabando por impactar violentamente contra la fachada de una vivienda situada junto a la vía. El único ocupante del vehículo, que viajaba sin acompañantes, estaba siendo atendido en esos momentos por personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), presente en el lugar desde los primeros minutos.

Una fuga de gasolina

La actuación de los bomberos se centró, en un primer momento, en controlar una fuga de gasolina detectada en el vehículo accidentado. Para ello, se emplearon espuma y material absorbente con el fin de evitar la propagación del combustible y minimizar cualquier riesgo de incendio o contaminación en la zona.

Posteriormente, los efectivos procedieron a la desconexión de la batería del automóvil, una medida preventiva esencial para impedir posibles cortocircuitos o chispas que pudieran agravar la situación.

Una vez neutralizados los riesgos inmediatos, se balizó y aseguró la zona del accidente, delimitando un perímetro de seguridad para proteger tanto a los profesionales de emergencias como a los vecinos y curiosos que se habían acercado al lugar. Finalmente, se recopilaron los datos pertinentes sobre el siniestro, que servirán para la elaboración del informe correspondiente.

En la operación también participaron agentes de la Guardia Civil, encargados de regular el tráfico y coordinar las diligencias judiciales, así como una unidad del SUC que atendió al herido y evaluó la necesidad de su traslado a un centro hospitalario.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en este tramo de la LZ-2 y recuerdan la importancia de mantener la atención en todo momento durante la conducción para prevenir este tipo de accidentes.