El siniestro, ocurrido en la calle Granada, en Altavista, obligó a un rescate coordinado y al traslado urgente del afectado al hospital

Un accidente de tráfico alteró la tarde de Navidad en Arrecife tras el impacto de un turismo contra una farola en la calle Granada, en el barrio de Altavista. El conductor quedó atrapado e inconsciente. La alerta llegó al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 112, que movilizó de inmediato a los recursos necesarios ante la gravedad de la situación.

Un conductor resulta herido grave tras chocar contra una farola en Arrecife | Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote

Rescate complejo del herido

Cuando llegaron los equipos de emergencia, el personal sanitario comenzó a valorar al herido, que seguía inconsciente tras el fuerte choque. Mientras tanto, la Policía Local de Arrecife aseguró la zona, controló el tráfico y facilitó el trabajo seguro de los servicios de emergencia.

Los bomberos actuaron en coordinación con el SUC y realizaron la extracción del conductor atrapado para permitir su estabilización en el lugar del accidente. El Servicio de Urgencias Canario confirmó que el afectado, un varón de 25 años, presentaba varios traumatismos de carácter grave en la valoración inicial.

Tras estabilizarlo, una ambulancia medicalizada del SUC lo trasladó al Hospital Doctor José Molina Orosa para recibir atención especializada.

Cierre del operativo

Una vez evacuado el herido, los servicios de emergencia acondicionaron y limpiaron la calzada para restablecer la seguridad vial en la zona. Una grúa retiró el vehículo siniestrado y los bomberos desconectaron y retiraron la farola dañada para evitar nuevos riesgos.

En el dispositivo participaron dos ambulancias del SUC, el Consorcio de Emergencias de Lanzarote y la Policía Local, que elaboró el atestado correspondiente y dio por finalizado el servicio.