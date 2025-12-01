Un estudio de la ULPGC urge a aplicar tasas ambientales y sistemas de adhesión por defecto

Un amplio estudio internacional detecta una brecha profunda entre la intención de los turistas y su pago real para compensar emisiones. Investigadores de la ULPGC y de la Universidad de Innsbruck han analizado veintisiete estudios previos en una muestra reúne datos de más de 147.000 turistas de todos los continentes.

Imagen de archivo de El Tanque, Tenerife | Atlantic Ambience

Los autores parten del impacto del turismo en los gases de efecto invernadero. Observan además la expansión de los programas voluntarios de compensación. Muchos turistas expresan interés y preocupación climática, pero el dinero recaudado resulta escaso. Esta disparidad motiva el análisis comparado realizado por el equipo académico.

Conciencia ambiental y conducta real muestran diferencias

El estudio identifica perfiles con mayor probabilidad de pagar compensaciones, examinando la conciencia ambiental, el tipo de viaje y la forma de pago del visitante. Los autores concluyen que la compensación voluntaria sensibiliza, pero no reduce las emisiones de forma significativa. Recomiendan combinar estas acciones con tasas ambientales.

Canarias enfrenta un reto climático urgente

Cuantificar la distancia entre intención y acción facilita el diseño de políticas públicas eficaces. Los datos ofrecen una base empírica valiosa para los responsables políticos, ya que Canarias resulta especialmente vulnerable al cambio climático por su dependencia del turismo y la región sufre impactos directos vinculados a las emisiones de carbono.

Tourism Review difunde este trabajo firmado por investigadores de ambas universidades. El artículo incluye las conclusiones de Jaime Blázquez Valerón, quien afirma que “muchos turistas dicen estar preocupados por la sostenibilidad y el cambio climático, pero muy pocos llegan a compensar las emisiones de sus viajes; nuestro estudio muestra que las iniciativas voluntarias ayudan a concienciar, aunque hacen falta también políticas más ambiciosas, como impuestos ambientales bien diseñados, para que el turismo contribuya de verdad a reducir emisiones”.

El estudio recibe apoyo del Proyecto TED2021-131848B-100 del Ministerio de Ciencia e Innovación. La financiación procede de la Agencia Estatal de Investigación. Estos fondos incluyen recursos del programa Next Generation de la Unión Europea. El apoyo europeo impulsa investigaciones aplicadas sobre sostenibilidad turística.