Un gran mural da la bienvenida a la novena temporada de ‘Como en Casa’

El programa gastronómico de referencia en Televisión Canaria calienta fogones para el estreno de su nueva temporada

La obra, elaborada por el artista canario Richar Santana, se presentó este viernes 19 de septiembre en el municipio de Gáldar, en el norte de Gran Canaria

El programa gastronómico de referencia en Radio Televisión Canaria (RTVC), ‘Como en casa‘, arranca motores para su novena temporada con la presentación de un gran mural del artista canario Richar Santana en Gáldar, al norte de Gran Canaria.

La obra, elaborada en tonos tierra que evocan la historia arqueológica del municipio, es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Gáldar, Televisión Canaria y la productora del programa, La Huella Canaria.

Ubicado en el aparcamiento y Recinto Cultural La Quinta, el mural es un homenaje al programa, que el próximo lunes 6 de octubre iniciará su novena temporada con nuevas secciones y visitas a restaurantes de todo el Archipiélago. El primer episodio tendrá como escenario el restaurante Dosss, en Las Palmas de Gran Canaria, dirigido por el chef Óscar Mayer.

Un vínculo entre arte, cultura y gastronomía

«Nos hemos llevado una grandísima sorpresa con la presentación de este mural. Sin duda, es la mejor manera de volver y dar el pistoletazo de salida a nuestra novena temporada. Estamos ansiosos por seguir conociendo las increíbles historias que se esconden detrás de cada restaurante», afirman los presentadores Kiko y Catha. «Hemos compartido esta experiencia juntos desde el principio. Nos emociona muchísimo todo lo que hemos creado», relatan.

Julio Mateo Castillo, primer teniente de alcalde del municipio, destacó que «esta obra no solo embellece un espacio público de constante movimiento en Gáldar sino que también fortalece el vínculo entre el arte, la cultura y la gastronomía canaria. Es una colaboración con un programa que ha sabido representar a todas las islas y que además supondrá una buena promoción del municipio y de nuestra gastronomía».

Detrás de esta manifestación elaborada con pintura plástica y spray se encuentra el reconocido artista canario Richar Santana, quien puede presumir de haber sorprendido a medio mundo con la firma GraffMapping, expandiendo su obra por países como Estados Unidos, China o Italia, además de lugares icónicos en las Islas, como el propio municipio de Gáldar, donde en su día llevó a cabo un mural de 1.200m2. «Hemos querido respetar los tonos marrones para representar la historia del municipio, incluyendo una pintadera, y dibujar una línea que une a toda Canarias porque entendemos que, precisamente eso, es lo que hace ‘Como en Casa'», explica Santana.