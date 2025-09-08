El herido en la reyerta presentaba policontusiones de carácter moderado y una ambulancia medicalizada los trasladó a un centro hospitalario del sur de la isla

Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Gobierno de Canarias / Europa Press (archivo)

Un hombre ha resultado herido en una reyerta ocurrida en la calle Rafael Puig Lluvina, en el municipio de Arona, Tenerife, en la madrugada de este lunes, 8 de septiembre.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió a las 03:51 horas una alerta que informaba de una persona herida en el transcurso de una pelea, que además se había precipitado de forma accidental desde cierta altura a la vía pública.

De inmediato se activaron los recursos de emergencia necesarios. El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió al afectado, un varón que presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones. Una ambulancia medicalizada trasladó al herido al Hospital Universitario Hospiten Sur.

En el operativo intervinieron una ambulancia de soporte vital básico y otra medicalizada del SUC. La Policía Nacional se hizo cargo de las diligencias e informes correspondientes.