El hombre cayó en los prismas, una zona de difícil acceso en el Puerto Pesquero

Un herido grave tras caer en la zona de los prismas en Puerto de la Cruz. Imagen de Archivo

Un hombre de 31 años se encuentra herido grave tras caer en la zona de los prismas del Puerto Pesquero del municipio de Puerto de la Cruz, en Tenerife.

Tal y como indica el 112 Canarias, se trata de una zona de difícil acceso. Los hechos tuvieron lugar este domingo a las 14:11 horas en el citado municipio.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que solicitaban asistencia para un hombre que había sufrido una caída en dicha zona.

Traumatismo graves

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y se dirigió al lugar del incidente. Efectivos bomberos rescataron al afectado que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba diversos traumatismos de carácter grave.

Finalmente, se le trasladó en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario de Canarias.