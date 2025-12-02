Un hombre en estado grave tras ser agredido en Vecindario

La víctima sufre un traumatismo craneoencefálico y requirió traslado urgente al Hospital Insular

Una llamada al CECOES 112 alertó a las 03:49 horas de este martes sobre un hombre herido tras una ser agredido en la vía pública en la Avenida de Canarias, en Vecindario, Santa Lucía de Tirajana. Los gestores activaron de inmediato los recursos sanitarios y comunicaron la urgencia del caso.

Imagen de archivo | 112 Canarias

El SUC atendió al afectado con una ambulancia medicalizada, una sanitarizada y otra de soporte vital básico. El hombre presentó un traumatismo craneoencefálico severo, según la valoración inicial de los sanitarios.

Traslado y diligencias del herido tras ser agredido en Vecindario

El personal del SUC evacuó primero al herido al centro de salud de la zona para estabilizarlo. Desde allí, los profesionales lo trasladaron en estado grave al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

La Guardia Civil asumió las diligencias e investiga las circunstancias de la agresión ocurrida durante la madrugada en este punto del municipio del sureste de Gran Canaria.