El afectado, de 32 años, fue trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

Un grave accidente marítimo movilizó este domingo a los equipos de emergencia en el sur de Tenerife. Un hombre de 32 años resultó herido al sufrir un accidente con la hélice de una embarcación en el Puertito de Adeje. El incidente ocurrió sobre las 16:44 horas, cuando varios testigos pidieron ayuda al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

Un hombre grave tras sufrir un accidente con la hélice de una embarcación en Adeje | 112 Canarias

El CECOES activó de inmediato los recursos de emergencia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó una ambulancia sanitarizada y un helicóptero medicalizado al lugar. La médico coordinadora del SUC guió por teléfono a los testigos, indicándoles las maniobras de primeros auxilios que debían realizar hasta la llegada de los sanitarios.

Efectivos de bomberos rescataron al afectado y lo trasladaron hasta la ambulancia. Ante la gravedad de las heridas, los servicios médicos activaron el helicóptero para asegurar un traslado rápido al hospital. Los sanitarios de la ambulancia atendieron primero al herido en tierra, mientras que el equipo aéreo complementó la asistencia y estabilizó al paciente antes de su evacuación.

Traslado aéreo al hospital y apoyo policial

El helicóptero medicalizado del SUC trasladó al hombre en estado grave hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. El paciente presentaba lesiones de consideración causadas por el contacto con la hélice de la embarcación.

Durante la operación, efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional aseguraron la zona de Puerto Colón, donde habilitaron el espacio necesario para el aterrizaje de la aeronave y colaboraron con el dispositivo sanitario.

Gracias a la coordinación entre los cuerpos de emergencia y las fuerzas de seguridad, la intervención se desarrolló con rapidez y eficacia. Los equipos sanitarios del SUC lograron estabilizar al herido en pocos minutos, garantizando su traslado urgente y seguro al centro hospitalario.