Un hombre herido tras un apuñalamiento en plena calle de Arona

Los servicios de emergencia trasladaron a la víctima al Hospital del Sur con una lesión de carácter moderado en el costado

Un apuñalamiento ocurrido durante la tarde de este miércoles ha sacudido la tranquilidad del municipio tinerfeño de Arona. Un hombre sufrió una agresión con arma blanca en la calle Tagoror, según los datos que facilitó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 de Canarias.

Imagen de archivo | 112 Canarias

Intervención inmediata tras el apuñalamiento en Arona

Tras recibir la alerta, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó rápidamente sus recursos hasta el lugar del incidente. Una vez en la zona, el personal médico asistió al afectado, quien presentaba una herida por arma blanca en el costado. Los sanitarios calificaron su estado como carácter moderado y lo trasladaron en ambulancia hasta el Hospital del Sur.

Agentes de la Policía Local de Arona también se personaron en la calle Tagoror para instruir las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias que rodearon este ataque.