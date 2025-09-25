ES NOTICIA

Un menor de 7 años y su abuela, heridos por la caída de un poste eléctrico en Firgas

RTVC / Europa PRESS
El menor sufrió traumatismos de carácter grave, por lo que se le trasladó en una ambulancia medicalizada del SUC

Imagen archivo RTVC.

Un niño de 7 años y su abuela han resultado herido con pronósticos grave y moderado, respectivamente, al caerles encima un poste eléctrico y telefónico. En concreto, en el municipio grancanario de Firgas. Todo ello, después de que un camión se enganchara a sus cables y lo arrancara, ha informado el 112.

El siniestro ocurrió a las 18.38 horas de este miércoles en la calle Barranquera Honda. Cabe destacar que el menor sufrió traumatismos de carácter grave. Por tanto, se le trasladó en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

Su abuela resultó afectada con traumatismos de carácter moderado y fue evacuada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Bomberos voluntarios de Firgas colaboraron con los recursos desplazados al lugar y la Guardia Civil se encargó de instruir el atestado.

