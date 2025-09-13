ES NOTICIA

El Cabildo de La Gomera abona un millón de euros en ayudas sanitarias

RTVC / Europa PRESS
Desde el Cabildo gomero enfatizan el carácter de estas ayudas para constituir un instrumento «fundamental» de cooperación con las familias de la isla

Fachada del Cabildo Insular de La Gomera. Imagen archivo RTVC.

El Cabildo de La Gomera ha informado este viernes del abono de las ayudas sanitarias y extraordinarias correspondientes a la última convocatoria. Cabe destacar que cuenta con una inversión de un millón de euros destinada a dar cobertura a un total de 752 solicitudes, de las que 746 son de carácter sanitario y 6 extraordinarias.

Desde el Cabildo gomero enfatizan el carácter de estas ayudas para constituir un instrumento «fundamental» de cooperación con las familias de la isla. De esta forma, aliviar «el peso» que suponen determinados gastos sanitarios que no son cubiertos por la Seguridad Social: «Con ellas contribuimos a mejorar el bienestar de los ciudadanos y reforzamos la equidad en el acceso a servicios básicos de salud».

Además, subrayan que la institución mantiene así su compromiso de dar respuesta a demandas que afectan de forma directa a la calidad de vida de las familias gomeras. En concreto, las de mayor vulnerabilidad.

DETALLES DE LAS AYUDAS

Las ayudas sanitarias están orientadas a cubrir gastos de asistencia médica no incluidos en la cartera de la Seguridad Social. Así como aquellas en las que se acredite un tiempo de espera superior a un año para intervenciones quirúrgicas o de tres meses para pruebas diagnósticas. También, incluyen la adquisición de gafas y audífonos. Así como material ortopédico, tratamientos bucodentales y productos farmacéuticos.

En el caso de las ayudas extraordinarias, se destinan a sufragar gastos ocasionados por situaciones coyunturales que puedan afectar a la estabilidad socioeconómica de las familias. Entre ellos se contemplan la adaptación de viviendas para personas con discapacidad o movilidad reducida. Además de traslados fuera de la isla por motivos de salud no cubiertos por la Seguridad Social, y otros tratamientos terapéuticos necesarios.

