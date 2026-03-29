El afectado presenta un traumatismo pélvico tras colisionar con un turismo a la altura de Playa del Inglés

Un motorista de 25 años ha sufrido heridas de carácter grave tras colisionar con un turismo en la autopista GC-1. El incidente ocurrió a su paso por la zona de Playa del Inglés, dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana, según ha confirmado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Imagen de archivo | 112 Canarias

El accidente de tráfico tuvo lugar durante la tarde de este sábado en los carriles en sentido Sur. El fuerte impacto movilizó rápidamente a los servicios de emergencia, quienes acudieron al punto kilométrico indicado para asistir a los implicados en el choque.

Traslado de urgencia al Hospital Insular

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se trasladó hasta la zona y comprobó que el joven motorista presentaba un traumatismo pélvico de carácter grave. Ante la importancia de las lesiones, los sanitarios estabilizaron al afectado y ordenaron su evacuación inmediata. Una ambulancia medicalizada trasladó al herido hacia el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, quienes asumieron la responsabilidad de regular el tráfico para evitar nuevas colisiones en una vía de alta densidad. Asimismo, los efectivos policiales comenzaron a instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las causas exactas de este nuevo siniestro en las carreteras canarias.