Se trata de un tratamiento dirigido al Crohn que ofrece una respuesta sostenida en pacientes con enfermedad moderada o grave

Un nuevo tratamiento mejora la calidad de vida de los pacientes españoles con Crohn. EFE

El Sistema Nacional de Salud ha comenzado a financiar una nueva alternativa terapéutica para la enfermedad de Crohn, una patología inflamatoria intestinal que afecta a más de 300.000 personas en España. El fármaco actúa sobre la interleucina-23p19 (IL-23 p19), una proteína implicada en los procesos de inflamación descontrolada del tracto digestivo.

Según el jefe del servicio de Digestivo del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, Daniel Ceballos, se trata de una terapia “segura, efectiva y rápida”, con un beneficio que se mantiene en el tiempo. El tratamiento está indicado para adultos con enfermedad activa de moderada a grave que no responden o han dejado de responder a las terapias convencionales y a otros biológicos.

Endoscópicas sostenidas durante dos años

Los resultados de los ensayos clínicos muestran mejoras clínicas y endoscópicas sostenidas durante al menos dos años. En este sentido, el gastroenterólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid, Yago González ha destacado que nueve de cada diez pacientes lograron estabilizar la enfermedad y recuperar una vida prácticamente normal.

Para el director médico de Lilly España, José Antonio Sacristán, la financiación de este fármaco supone “una excelente noticia”, ya que la eficacia de los tratamientos actuales suele disminuir con el tiempo. La enfermedad de Crohn, cuyos síntomas incluyen dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso, tiene además un importante impacto social y laboral, con frecuentes hospitalizaciones y cirugías a lo largo de la vida del paciente.