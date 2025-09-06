ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Un pintor muere al caer al vacío desde la fachada de un edificio en Lanzarote

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El suceso se produjo en la calle Isaac Albéniz, en Lanzarote, a la que se trasladaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario

Un hombre de 52 años ha fallecido este sábado al precipitarse a la vía pública de una altura de seis metros cuando pintaba la fachada de un edificio en Arrecife (Lanzarote). Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (1-1-2).

Imagen de archivo de una ambulancia del SUC
Imagen de archivo | 112 Canarias

Fuentes cercanas al caso han precisado a EFE que se trata de un accidente laboral.

El suceso ha ocurrido en la calle Isaac Albéniz, a la que se trasladaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario cuyo personal confirmó el fallecimiento del hombre, al que hallaron en parada cardiorrespiratoria y le practicaron sin éxito maniobras de reanimación.

Al lugar del suceso también se desplazó la Policía Nacional y Local, según señala el 1-1-2.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

0-4 | Sevilla F – Costa Adeje Tenerife | Liga F

Las mujeres con discapacidad, invisibilizadas ante la violencia sexual

Diversas aerolíneas estudian asumir las plazas que deja Ryanair en Tenerife Norte

Las nubes amenazan la visibilidad del eclipse lunar de este domingo

Prisión para 17 ocupantes de un cayuco en el que se arrojó a personas vivas por la borda camino a Gran Canaria

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025