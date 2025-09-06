El suceso se produjo en la calle Isaac Albéniz, en Lanzarote, a la que se trasladaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario

Un hombre de 52 años ha fallecido este sábado al precipitarse a la vía pública de una altura de seis metros cuando pintaba la fachada de un edificio en Arrecife (Lanzarote). Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (1-1-2).

Imagen de archivo | 112 Canarias

Fuentes cercanas al caso han precisado a EFE que se trata de un accidente laboral.

El suceso ha ocurrido en la calle Isaac Albéniz, a la que se trasladaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario cuyo personal confirmó el fallecimiento del hombre, al que hallaron en parada cardiorrespiratoria y le practicaron sin éxito maniobras de reanimación.

Al lugar del suceso también se desplazó la Policía Nacional y Local, según señala el 1-1-2.