Durante toda la tarde de este lunes la tensión ha sido protagonista en los alrededores de la Puerta del Sol con cánticos e insultos
Las tensiones entre los asistentes al desfile del Día de la Hispanidad y los acampados en la Puerta del Sol continúan desde primera hora de la tarde, con ambos bandos enfrentados en las calles aledañas a la plaza y al menos dos personas detenidas y un policía herido.
El momento de mayor tensión se ha vivido poco antes de las seis de la tarde en la calle de El Carmen donde, tras varias carreras y lanzamientos de botellas, la Policía ha detenido a una joven.
Pese a que las fuerzas de seguridad han controlado el episodio, el ambiente hostil y los cánticos han continuado en la distancia, mientras los antidisturbios alejaban a los dos grupos, que seguían coreando consignas como «Madrid será la tumba del fascismo», de un lado, o «rojo muerto, abono para mi huerto», del otro.
Durante toda la tarde, agrupaciones de manifestantes con banderas de España, algunas de ellas inconstitucionales, se han acercado a la Puerta del Sol, donde desde el pasado 26 de septiembre se mantiene una acampada para denunciar la situación de la vivienda en España. Desde la calle Alcalá o Espoz y Mina, las más cercanas al desfile de esta mañana, hasta Arenal o Preciados, los manifestantes han rodeado la plaza, sin poder acceder a ella por la fuerte presencia policial.
Insultas por ambas partes
Además, cánticos e insultos por ambas partes, se ha podido ver a grupos portando símbolos anticonstitucionales y cantando el ‘Cara al sol’.
Según fuentes de la Comisión de Mediación de la protesta en Sol, los manifestantes han increpado a los acampados, que han formado un cordón de seguridad en torno a todo el perímetro de las tiendas para protegerlas. Y han asegurado que sería «peligroso» que los manifestantes accediesen al recinto de la acampada y a las tiendas.
Una de las encargadas de coordinar la respuesta de la acampada hoy ha apuntado que tenían amenaza de que Núcleo Nacional iba a aparecer en Sol a las ocho de esta tarde. Desde la cuenta oficial de la protesta en Instagram, @acampada26S, han pedido que acuda más gente a Sol «para resistir» durante la tarde y la noche de hoy «siempre de forma no violenta«, tras varios enfrentamientos en las calles aledañas a la plaza.
«Puedes traer tu mascarilla o pedir una», ha añadido la Comisión de Mediación, encargada de coordinar la petición, que ha concluido su mensaje diciendo que «hoy 12 de octubre no se celebra nada».