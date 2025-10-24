El programa regresa este domingo a Televisión Canaria con nuevas historias, mucho humor y un rodaje de miedo

El equipo de ‘En Otra Clave‘ vuelve este domingo a Televisión Canaria con un programa grabado desde Los Cristianos y cargado de risas, enredos y situaciones disparatadas. Como siempre, a las 21:15 horas se emitirá el tradicional ‘En capítulos anteriores…’ y a las 22:10 horas comienza la nueva entrega del programa de humor más querido de la televisión en Canarias.

En esta ocasión, Armando cumple su sueño de participar en una película, pero el papel no será precisamente sencillo: es una cinta de terror… y las escenas comienzan a hacerse realidad. ¿Logrará sobrevivir al rodaje o saldrá corriendo antes del grito final?

Por segunda vez, el actor Daniel Murillo se une al elenco, y esta vez comparte escena con Nieves Bravo en un sketch que promete hacernos reír a carcajadas.

Chona y Mario tampoco faltarán a la cita. En esta ocasión, visitan a unos amigos de clase alta, aunque Chona volverá a demostrar su inigualable talento para poner en aprietos a cualquiera.

Y para cerrar la noche, Carmen Rosa y Chano protagonizan una de sus aventuras más locas: Carmen Rosa intenta retirar el dinero del banco de una amiga fallecida y, con la peculiar ayuda de Chano, decide hacerlo… ¡junto a la propia difunta!