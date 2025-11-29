TITSA refuerza este sábado los servicios de las líneas 014, 015, 050, 102, 103,104 y 108 por la Noche en Blanco

Las calles y plazas de La Laguna, en Tenerife, se llena este sábado de actividades para personas de todas las edades. Desde primera hora ya muchos se acercaron para disfrutar de los eventos de la Noche en Blanco.

La programación de La Noche en Blanco 2025 se ha desplegado por decenas de espacios y franjas horarias a lo largo del día. Desde primera hora se activaron las zonas familiares y de dinamización, con actividades en la Placita La Retama, los mercadillos urbanos de Casa Mesa en Obispo Rey Redondo y el Parque de la Constitución.

Así como el espacio gastronómico y navideño ‘Chocoland: La Plaza de la Navidad’ en la plaza Antonio Mederos Sosa. También el Canary Market Place en el Camino Largo.

Actos durante la jornada

La Plaza de la Concepción será uno de los grandes ejes de la jornada, con la inauguración oficial y el photocall en el Torreón de la luz, además de la presencia de LNB Radio Central y de una radio itinerante que recorrerá diferentes puntos del casco histórico para acercar la programación al público y dar voz al comercio local.

La música será uno de los ejes centrales de esta Noche en Blanco. El grupo Las Migas actuará en la Torre de La Concepción en horario diurno, convirtiéndose en uno de los conciertos más esperados de la jornada. Ya avanzada la noche, la Plaza del Cristo acogerá la actuación de Seguridad Social, que encabezará el cierre musical de esta edición.

Refuerzo de Titsa

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, reforzará este sábado los servicios de las líneas 014, 015, 050, 102, 103,104 y 108 con motivo de la Noche en Blanco que se celebrarán en la jornada de hoy en La Laguna.

Asimismo, el Ayuntamiento de La Laguna ha establecido un servicio de lanzadera gratuito que conectará de manera directa, los aparcamientos del Centro Comercial Alcampo con el Intercambiador lagunero, desde las 15:20 hasta las 03:15 horas, según ha recordado la empresa pública en una nota de prensa.

Salidas habituales

En paralelo, la compañía reforzará las salidas habituales de las líneas 014 y 015 (Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife-La Laguna) acorde a la demanda a partir de las 16:45 horas hasta las 5:30 horas del día domingo 30, en el caso de la 014, y desde las 18.15 hasta las 02:45, de la 015.

Por su parte, la línea 104 (Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife-Puerto de la Cruz por Tacoronte) tendrá salidas extras desde el Intercambiador de Santa Cruz a las 01:00, 02:50 y 03:45 horas.

Salidas extras

Asimismo, Titsa ha establecido ocho salidas extras de la 108 (Enlace de Los Realejos-Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife) desde el norte entre las 14:30 y 21:30 horas. Además, se reforzarán los viajes entre las 22:45 y las 01:45 horas.

La línea 050 (La Laguna – Tegueste – Bajamar – Punta del Hidalgo) tendrá viajes adicionales a las 20:45, 23:30 y 01:30 horas.

Las líneas 102 y 103 entre Santa Cruz y el Puerto de la Cruz, también dispondrán de viajes adicionales según la demanda, entre las 14:15 y las 01:15 horas.