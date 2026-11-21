El seísmo se ha sentido en Junín y Lima sin causar daños por el momento, mientras las autoridades mantienen la vigilancia y descartan riesgo de tsunami

Un fuerte terremoto de magnitud 6,7 en la escala Richter ha sacudido este viernes la región de Junín, en el centro de Perú. De momento, no se ha deportado ningún daño, según ha informado el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico de Perú.

Terremoto en Perú. Instituto Geofísico de Perú (IGP)

El movimiento sismológico que se ha percibido en Lima, la capital peruana y en otras zonas del país, se ha registrado a las 19:09 hora local. Se ha detectado un epicentro ubicado a 30 kilómetros del noroeste de Junín y a una profundidad de 129 kilómetros.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se ha coordinado con las autoridades para evaluar la situación. El temblor se ha sentido con fuerza en Huancayo, Jauja, Satipo y Tarma, y de forma moderada en Lima.

Se descarta la posibilidad de que el terremoto genere un tsunami

Por su parte, unidades pertenecientes a instituciones de primera respuesta, junto a las autoridades locales, continúan el monitoreo en las zonas vulnerables si reportar daños hasta el momento.

El Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (INDECI) ha recomendado a los ciudadanos, ante este tipo de sucesos evitar el pánico, así como, ubicarse en zonas seguras de acuerdo al plan de evacuación familiar. Además, de seguir las recomendaciones de las autoridades y tener a la mano su mochila para emergencias.

Aunque la región de Junín se encuentra mayoritariamente en Los Alpes y no tiene costa, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra ha descartado en sus redes sociales que el terremoto genere tsunami en el litoral peruano.