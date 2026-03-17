Un terremoto de magnitud 6 sacude el este de Cuba

El movimiento ha ocurrido en la provincia de Guantánamo, al este de Cuba, y se ha registrado esta madrugada como un terremoto de magnitud 6

El Servicio Sismológico Nacional Cubano ha informado que en el este de Cuba se ha registrado un terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter, durante la madrugada de este lunes al martes.

Concretamente, el mismo ha tenido lugar a 37 kilómetros al sureste del municipio de Imías, en la provincia de Guantánamo. Fue sobre las 0.28 horas (5.28 horas en la España peninsular y Baleares) con un epicentro a 20 kilómetros de profundidad.

Hasta el momento, ha agregado el centro en un mensaje publicado en sus redes sociales, se han recibido reportes de perceptibilidad de las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y Holguín.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ha informado de una posible réplica del mismo con una magnitud 4,7 en la escala de Richter y un epicentro a 10 kilómetros de profundidad.