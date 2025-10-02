ES NOTICIA

Un vehículo se precipita por un desnivel en la TF-82, en Adeje, con una persona en su interior

Redacción RTVC
En estos momentos intervienen en la zona del accidente en la TF-88, en el sur de Tenerife, Policía Local, Bomberos, SUC y Guardia Civil

Un vehículo se ha precipitado por un desnivel en la carretera TF-82, a la altura del kilómetro 47, en el municipio de Adeje, en el sur de Tenerife. En el interior del coche se encontraba una persona, cuya situación tras el accidente aún no ha sido confirmada.

En el lugar del suceso intervienen en estos momentos Policía Local, Bomberos, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y la Guardia Civil, coordinando las labores de rescate y atención, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias 1-1-2 Canarias (Cecoes).

Se recomienda extremar la precaución en la zona para todos los vehículos que circulen por la zona.

