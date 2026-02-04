Titularísimos, una app móvil gratuita creada para las personas con discapacidad, promoviendo una accesibilidad real y efectiva

Presentación de la app móvil Titularísimos. Imagen Cabildo de Gran Canaria

El vicepresidente primero del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y el fundador y director de Titularísimos, Pedro Ferrera, presentaron este miércoles en la Biblioteca Insular de Las Palmas de Gran Canaria la nueva app móvil Titularísimos, una plataforma integral gratuita creada para facilitar la vida diaria de las personas con discapacidad, promoviendo una accesibilidad real y efectiva.

Durante el acto celebrado en la Biblioteca Insular, y que contó con la asistencia de numerosos colectivos vinculados a las personas con discapacidad, Augusto Hidalgo destacó el valor social de esta iniciativa y el papel de la tecnología como herramienta de inclusión. “Proyectos como Titularísimos demuestran que la innovación tecnológica puede y debe ponerse al servicio de las personas, especialmente de aquellas que históricamente se han encontrado con más barreras para desarrollar su vida con plena autonomía”, afirmó. Asimismo, subrayó que “esta aplicación contribuye a construir una sociedad más accesible, más informada y más justa”.

La aplicación, según informa la Corporación insular, ya está disponible para dispositivos móviles con sistema iOS, y en diez días para Android, incluye en un solo espacio el diario digital informativo www.titularisimos.com, con más de 9.000 artículos y entrevistas centradas en discapacidad, derechos sociales, inclusión, accesibilidad, igualdad y actualidad. Además, integra también un sistema propio que cuenta con más de 27.000 plazas de aparcamiento geolocalizadas en toda España para personas con movilidad reducida, así como lugares accesibles, pensado para mejorar la movilidad y la planificación diaria.

Nace como una necesidad real del colectivo

El fundador y director de Titularísimos, Pedro Ferrera, explicó que la app nace de una necesidad real del colectivo. “Titularísimos no es solo una aplicación informativa útil, es una herramienta desarrollada para empoderar, dar visibilidad y ofrecer soluciones prácticas a las personas con discapacidad en su día a día”, señaló. De esta forma la información, la accesibilidad y las oportunidades están al alcance de todas las personas en un solo clic.

La aplicación, que cuenta con una subvención de 60.000 euros de la Vicepresidencia primera del Cabildo para su puesta en marcha, también incluye ofertas de empleo, orientadas a fomentar la inserción laboral de las personas con discapacidad, y una amplia biblioteca de recursos, con información práctica, ayudas, normativa, servicios y herramientas de apoyo. La principal misión es que las personas con discapacidad sean titulares de su propia vida, con más autonomía, más información y más oportunidades.

La app Titularísimos es gratuita y está abierta a toda la ciudadanía, con especial atención a las personas con discapacidad, sus familias, profesionales y entidades sociales.